"Толку было бы гораздо больше": блогер резко высказался о томосе и ЛГБТ

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Александр Заклецкий прокомментировал резонансное заявление Турчинова

Если бы вопросам развития науки и критического мышления уделяли хотя бы половину того внимания, которое уделяют томосу, то толку было бы гораздо больше. Такое мнение на своей Facebook-странице высказал украинский журналист и блогер Александр Заклецкий, комментируя "вспышки гомофобии" в стране.

В частности его разозлило недавнее высказывание секретаря СНБО Александра Турчинова, который сравнил ЛГБТ-движение с "русским миром" и марксизмом.

"Ну вот рассказывают тут про традиционные ценности и угрозу ЛГБТ и вообще про всю эту нравственность. Вот, люди добрые, мне интересно: хоть один из тех, кто так горло дерет об угрозах традиционной семье со стороны ЛГБТ, может навести какую-то адекватную статистику, опубликованную в научном журнале из импактом не менее 1? Чтобы четко была корреляция: вот здесь ЛГБТ свирепствуют и из-за этого распалось N браков, а вот здесь не свирепствуют и поэтому браки не распадаются? Вот есть такие исследования? Покажите, пожалуйста. Или там статистика: столько-то людей сходило на фильм "Горбатая гора" и после того бросили семью и детей и записались в транссексуалы?" - написал он.

Скриншот поста (facebook.com/alex.zakletsky)

"Так что идите, после церкви, купите какую-нибудь книжечку хорошую с критического мышления. Оно вспомогательное", - добавил Александр.

Пользователи поддержали мнение журналиста.

"Я тебе больше скажу. Критическое мышление вполне совместимо с верой. Просто надо не повторять все, что слышишь, и оперировать не упрощенными ad absurdum тезисами, а фактами", - прокомментировал Михаил Яцко.

Скриншот комментариев

Ранее в сети отреагировали на ЛГБТ-скандал с "Лигой смеха".

Напомним, скандальное высказывание Александра Усика о томосе для Украины и защите Киево-Печерской Лавры вызвало волну возмущения и шуток в социальных сетях.