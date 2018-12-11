"Заради рейтингу": у мережі відреагували на ЛГБТ-скандал з "Лігою сміху"

Колаж РБК-Україна

Прес-служба "1+1" назвала жарт "Ліги сміху" не зовсім коректної

У мережі опубліковано офіційну заяву "1+1" про жарт в одному з останніх випусків "Ліги сміху". Текст розміщено на сторінці телеканалу Facebook.

В повідомленні прес-служби телеканалу сказано, що жарт гумористів на адресу ЛГБТ-спільноти дійсно був не зовсім коректним. Також заявлено, що "1+1" поділяє принципи і цінності толерантного суспільства і право кожного на самоідентифікацію.

"Ми визнаємо, що жарт на тему ЛГБТ - спільноти в останньому випуску "Ліги сміху" був не зовсім коректним. Ми поділяємо принципи і цінності толерантного суспільства і право кожного на гендерну самоідентифікацію. У своїх проектах "1+1" регулярно приділяє увагу, в тому числі, темам сексуальних меншин і трансгендерів", - написано в тексті заяви.

Скріншот з Facebook (facebook.com/1plus1.ua)

Це звернення активно коментується підписниками сторінки:

"Як на мене, гумористичне шоу - це і є гумор. Тобто, все, що там сказано зі сцени - це жарт, а не акт агресії. Але якщо бути справедливим і всі ті, хто борються за рівність і вважають жарти про ЛГБТ недоречними, вимагаєте вибачень", "Скажіть це в ефірі у прайм-тайм. Тому що ті, хто споживає такі телевізійні помиї, Facebook не читають", "Страшне словоблуддя! У нормальній країні засудили б канал на страшні гроші і цей жах. Яке страшне недотримання людських прав", "А можна, щоб принесли вибачення ті клоуни, які це говорили в прайм-тайм, а не публікували убоге вибачення в стилі "не зовсім коректно", "Що не зробиш заради рейтингу".

Скріншот з Facebook (facebook.com/1plus1.ua)

Нагадаємо, трансгендерна співачка Зианджа раніше вже відповіла комікам на їх некоректні жарти. Співачку взагалі зачепило, що її образ став приводом для жартів. Як відомо, її фото було розміщене на постері-пародії комедії "Я, ти, він, вона", а в останньому кадрі поруч з фото Зианджи було написано "воно".

Скріншот (instagram.com/ziasphere)

Також режисер і представник ЛГБТ-спільноти Юрій Движон на своїй сторінці в Facebook написав пост, в якому звинуватив команду "VIP Тернопіль" у відсутності толерантності.

Движон показав скрін шоу "Ліга сміху" в якому "VIP Тернопіль" посміялися над співачкою-трансгендером Зианджа (екс-Борис Апрель), натякнувши на її не зовсім зрозумілу стать.