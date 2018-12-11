"Ради рейтинга": в сети отреагировали на ЛГБТ-скандал с "Лигой смеха"

Коллаж РБК-Украина

Пресс-служба "1+1" назвала шутку "Лиги смеха" не совсем корректной

В сети опубликовано официальное заявление "1+1" о шутке в одном из последних выпусков "Лиги смеха". Текст размещен на странице телеканала в Facebook.

В сообщении пресс-службы телеканала сказано, что шутка юмористов в адрес ЛГБТ-сообщества действительно была не совсем корректной. Также заявлено, что "1+1" разделяет принципы и ценности толерантного общества и право каждого на самоидентификацию.

"Мы признаем, что шутка на тему ЛГБТ-сообществ в последнем выпуске "Лиги смеха" была не совсем корректной. Мы разделяем принципы и ценности толерантного общества и право каждого на гендерную самоидентификацию.

В своих проектах "1+1" регулярно уделяет внимание, в том числе, темам сексуальных меньшинств и трансгендеров", - написано в тексте заявления.

Скриншот с Facebook (facebook.com/1plus1.ua)

Это обращение активно комментируется подписчиками страницы:

"Как на меня, юмористическое шоу - это и есть юмор. То есть, все, что там сказано со сцены - это шутка, а не акт агрессии. Но если быть справедливым и все те, кто борятся за равенство и считают шутки про ЛГБТ неуместными, требуйте извинений", "Скажите это в эфире, в прайм-тайм. Потому те, кто потребляет такие телевизионные помои, Facebook не читает", "Страшное словоблудие! В нормальной стране осудили бы канал на страшные деньги и этот ужас. Какое страшное несоблюдение человеческих прав", "А можно, чтобы извинения принесли те клоуны, которые это все говорили в прайм-тайм, а не публиковали убогое извинение в стиле "не совсем корректно", "Что не сделаешь ради рейтинга".

Скриншот с Facebook (facebook.com/1plus1.ua)

Напомним, трансгендерная певица Зианджа ранее уже ответила комикам на их некорректные шутки. Певицу вообще задело, что ее образ стал поводом для шутки. Как известно, ее фото было размещено на постере-пародии комедию "Я, ты, он, она", а в последнем кадре рядом с фото Зианджи было написано "оно".

Скриншот (instagram.com/ziasphere)

Также режиссер и представитель ЛГБТ-сообщества Юрий Движон на своей странице в Facebook написал пост, в котором обвинил команду "VIP Тернопіль" в отсутствии толерантности.

Движон показал скрин шоу "Лига смеха" в котором "VIP Тернопіль" посмеялись над певицей-трансгендером Зианджей (экс-Борис Апрель), намекнув на ее совсем понятный пол.