"Толку було б набагато більше": блогер різко висловився про томос і ЛГБТ

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Олександр Заклецький прокоментував резонансну заяву Турчинова

Якби питанням розвитку науки та критичного мислення приділяли хоча б половину тієї уваги, яку приділяють томосу, то толку було б набагато більше. Таку думку на своїй Facebook-сторінці висловив український журналіст і блогер Олександр Заклецький, коментуючи "спалахи гомофобії" в країні.

Зокрема його розізлило нещодавне висловлювання секретаря РНБО Олександра Турчинова, який порівняв ЛГБТ-рух з "рускім міром" і марксизмом.

"Ну от розповідають тут про традиційні цінності та загрозу ЛГБТ і взагалі про всю оцю моральність. От, людоньки, мені цікаво: хоч один з тих, хто так горло дере про загрозу традиційній родині з боку ЛГБТ, може навести якусь адекватну статистику, опубліковану в науковому журналі з імпактом не менше 1? Щоб чітко була кореляція: ось тут ЛГБТ лютують і через це розпалося N шлюбів, а ось тут не лютують і тому шлюби не розпадаються? От є такі дослідження? Покажіть, будь-ласка. Чи там статистика: стільки-то людей сходило на фільм "Горбата гора" і після того кинули родину й дітей і записалося в трансгендери?" - написав він.

Скриншот поста (facebook.com/alex.zakletsky)

"Так що ідіть оно, після церкви, купіть якусь книжечку хорошу з критичного мислення. Воно допоміжне", - додав Олександр.

Користувачі підтримали думку журналіста.

"Я тобі більше скажу. Критичне мислення цілком сумісне з вірою. Просто треба не повторювати все, що чуєш, і оперувати не спрощеними ad absurdum тезами, а фактами", - прокоментував Михайло Яцко.

Скриншот коментарів

Раніше у мережі відреагували на ЛГБТ-скандал з "Лігою сміху".

Нагадаємо, скандальний вислів Олександра Усика про томос для України та захист Києво-Печерської Лаври викликав хвилю обурення і жартів в соціальних мережах.