В Пуэрто-Рико совершили жестокую расправу над известным музыкантом геем

Видео: youtube.com

Стало известно, что в Сан-Хуане, столице Пуэрто-Рико застрелили Кевина Фрета, первого открытого гея в латинорэпе. Об этом сообщило местное издание El Nuevo Dia.

Издание сообщает, что 10 января, около 5:30 утра, когда музыкант ехал на мотоцикле, в него выстрелили восемь раз.

Скриншот видео: youtube.com

Кроме музыкальной деятельности Кевин Фрет был известен как активный член ЛГБТ-сообщества среди латиноамериканцев.

Менеджер исполнителя, Эдуардо Родригес, прокомментировал его трагическую гибель.

"Кевин был артистической душой, великодушным мечтателем, его страстью была музыка, и ему еще надо было пройти долгий путь, и это насилие должно остановиться", - сказал он.

Последний видеоклип Фрета на песню "Soy Asi" до убийства успел собрать более 600 тысяч просмотров.

Кстати, недавно известный блогер резко высказался о сравнении Александром Турчиновым ЛГБТ-движения с "русским миром" и марксизмом.

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