Не пустили на свято: в школі на Київщині сталася різня

Колаж РБК-Україна

Після словесного конфлікту зловмисник вдарив ножем одного з батьків

В одній зі шкіл Київській області під час святкування дітьми Нового року зловмисник наніс кілька ножових поранень батьку одного із учнів. Інцидент трапився прямо в шкільній їдальні. Про це повідомив "Відділ комунікації поліції в Київській області".

Подія відбулася в в селі Сулимівка Яготинського району. До місцевої шкільної їдальні завітав невідомий, який хотів потрапити на свято, проте йому намагався завадити батько одного з учнів. Між чоловіками виник словесний конфлікт, після чого "незваний гість" наніс батькові учня кілька ударів ножем та втік з місця події.

Поліція затримала 38-річного підозрюваного, який під час затримання займався знищенням речових доказів.

Фото: kv.npu.gov.ua

Поранений чоловік перебуває в лікарні - про його стан наразі невідомо.

Зловмисникові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві затримали підозрюваного в нападі на таксиста.

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