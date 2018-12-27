Не пустили на праздник: в школе Киевской области произошла резня

Коллаж РБК-Украина

После словесного конфликта злоумышленник ударил ножом одного из родителей

В одной из школ Киевской области во время празднования детьми Нового года злоумышленник нанес несколько ножевых ранений отцу одного из учеников. Инцидент случился прямо в школьной столовой. Об этом сообщил "Отдел коммуникации полиции в Киевской области".

Событие произошло в в селе Сулимовка Яготинского района. В местную школьную столовую зашел неизвестный, который хотел попасть на праздник, но ему пытался помешать отец одного из учеников. Между мужчинами возник словесный конфликт, после чего "незваный гость" нанес отцу ученика несколько ударов ножом и скрылся с места происшествия.

Полиция задержала 38-летнего подозреваемого, который во время задержания занимался уничтожением вещественных доказательств.

Фото: kv.npu.gov.ua

Раненый мужчина находится в больнице - о его состоянии пока неизвестно.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве задержали подозреваемого в нападении на таксиста.

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