Намагалися реанімувати: під Києвом загинула незряча дівчинка

В Ірпені Київської області загинула п'ятирічна дівчинка. Вона отруїлася чадним газом під час пожежі в будинку свого дідуся. Про це повідомляє поліція Київської області на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Трагедія сталася у понеділок ввечері, 6 травня, в Ірпені. На гарячу лінію ДСНС надійшло повідомлення про те, що загорівся приватний будинок. На місце події негайно виїхали рятувальники, швидка медична допомога та слідчо-оперативна група.

Коли дитину винесли з будинку, вона була без свідомості. Медики намагалися реанімувати дівчинку, але на жаль, вона померла в машині швидкої допомоги. За словами лікарів, тілесних ушкоджень на її тілі не було виявлено і смерть настала через отруєння чадним газом.

Як розповів дідусь, незадовго до трагедії, до нього приїхала дочка з дітьми – п'ятирічною дівчинкою і зовсім маленьким сином. Вона попросила доглянути за онуками, поки сходить в магазин. Дідусь узяв малюка і вийшов погуляти у двір, а дівчинка залишилася в будинку, де слухала телевізор. Через деякий час чоловік побачив, що з дому йде дим, а коли підбіг ближче, то побачив, що всередині будинку вирує вогонь. Він негайно зателефонував на гарячу лінію "101".

Будинок, в якому сталася трагедія – двоповерховий, цегляний. Кімната, де сталася пожежа – на другому поверсі. Вона швидко згоріла, так як була оббита дерев'яними панелями. Постраждали також і інші приміщення. За попередніми даними, пожежа виникла через те, що замкнуло проводку.

На даний момент проводиться розслідування і вирішується питання щодо правової кваліфікації.

В Ірпені загинула п'ятирічна дівчинка (Національна поліція України)

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