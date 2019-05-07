Пытались реанимировать: под Киевом погибла незрячая девочка

В Ирпене Киевской области погибла пятилетняя девочка. Она отравилась угарным газом во время пожара в доме своего дедушки. Об этом сообщает полиция Киевской области на своей странице в социальной сети Facebook.

Трагедия произошла в понедельник вечером, 6 мая, в Ирпене. На горячую линию ГСЧС поступило сообщение о том, что загорелся частный дом. На место происшествия немедленно выехали спасатели, скорая медицинская помощь и следственно-оперативная группа.

Когда ребенка вынесли из дома, она была без сознания. Медики пытались реанимировать девочку, но к сожалению, она скончалась в машине скорой помощи. По словам врачей, телесных повреждений на ее теле не было обнаружено и смерть наступила из-за отравления угарным газом.

Как рассказал дедушка, незадолго до трагедии, к нему приехала дочь с детьми – пятилетней девочкой и совсем маленьким сыном. Она попросила присмотреть за внуками, пока сходит в магазин. Дедушка взял малыша и вышел погулять во двор, а девочка осталась в доме, где слушала телевизор. Через некоторое время мужчина увидел, что из дома идет дым, а когда подбежал ближе, то увидел, что внутри дома бушует огонь. Он немедленно позвонил на горячую линию "101".

Дом, в котором случилась трагедия – двухэтажный, кирпичный. Комната, где произошел пожар – на втором этаже. Она быстро сгорела, так как была оббита деревянными панелями. Пострадали также и другие помещения. По предварительным данным, пожар возник из-за того, что замкнуло проводку.

На данный момент проводится расследование и решается вопрос о правовой квалификации.

В Ирпене погибла пятилетняя девочка (Национальная полиция Украины)

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