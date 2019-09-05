Розірване вухо і перелом руки: охоронець нічного клубу жорстоко побив хлопця

У Кременчуці охоронці одного з нічних клубів жорстоко побили відвідувача, який відпочивав у закладі зі своїми друзями.

Як розповів постраждалий хлопець, вони прийшли в заклад близько 23:30 і пробули там до пів на другу ночі. При цьому, ніяких конфліктів всередині клубу не було.

"Перед входом залишали на охороні пакети з покупками, коли виходили, охорони за стійкою не було. Ми забрали самі за стійкою свої пакети, в цей момент зайшов охоронець з вулиці, обурився, що самі взяли пакети, але конфлікту не було", - розповів потерпілий "Кременчуцькій газеті".

Клуб, біля якого відбулася бійка

Коли вони відійшли від входу в клуб на кілька десятків метрів, побачили, що їх наздоганяє охоронець. А за ним ще дві людини. Сек'юріті відвів одного з хлопців в сторону (парк навпроти закладу) і почав наносити удари в обличчя.

"Я впав, після цього наносив удари ногами, коли я вставав, знову бив по голові", - розповів житель Кременчука.

Після бійки охоронець і його колеги швидко пішли назад в клуб.

"Ми викликали поліцію. По приїзду поліція взяла пояснення, але не пішла за охоронцем в клуб, хоча ми прямо вказували на нього. Викликали швидку, поїхали в лікарню, в результаті - зашивали розірване вухо і діагностували перелом руки зі зміщенням", - розповів кременчужанин.

Він каже, що вже пізніше відбулася ще одна зустріч з охоронцями нічного клубу в лікарні.

"Коли ми давали пояснення, приїхали люди з охорони клубу і пропонували при поліції вирішити питання, щоб не писати заяву на охоронця", - каже постраждалий і додає, що заяву все ж написав.

На сьогоднішній день, зі слів керівництва охорони, людина, яка побила хлопця, вже не працює в їх структурі.

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