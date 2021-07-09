У дитини, порізаної вітчимом під Дніпром, помер мозок: що розповів нелюд у суді (відео)

Чоловікові загрожує покарання за ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та за ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України, що передбачає довічне ув'язнення.

Сам затриманий визнає, що завдав дитині ножові поранення, але не може пояснити свій вчинок.

Так, в мережі з'явилося відео із залу суду, з поясненнями чоловіка.

За словами Федотова, того дня в селищі Девладове він прийшов до своєї колишньої співмешканки, щоб "пограти з дітьми". У певний момент між ним і жінкою спалахнула сварка.

Сергій Федотов, який порізав 2-річну дитину, в залі суду (фото: скріншот з відео)

"Я їй кажу - "Ти знаєш, у мене буває кульгає психіка, не доводь, будь ласка". Але не вийшло. Вийшов цей випадок... Я результат сам бачу перед очима, але пояснити дії не можу..."- заявив фігурант справи.

Також нападник запевнив, що не думав про втечу, коли ховався від поліції на горищі покинутого будинку: "Я сидів і не знав, що робити".

Разом з тим чоловік наголошує, що не хотів вбити маленького Михайлика, інакше зробити це йому б нічого не завадило.

"Я не хотів його вбити, якби хотів-вставив би ніж глибше", - каже Федотов.

Відео: затриманий Федотов у залі суду прокоментував нанесення ножових ран 2-річному хлопчикові

Як розповіла журналістам мама постраждалого малюка Марина, колишній співмешканець погрожував вбити її обох дітей - сина і 7-річну доньку. Він зв'язав їх скотчем, розмахував ножем, а також запитував у дітей, яку вони виберуть смерть - швидку або повільну.

Також жінка каже, що її донька на колінах благала вітчима не чіпати їх і відпустити. І ось чоловік заявив дівчинці, що дає їй "другий шанс", після чого скоїв розправу над її молодшим братиком.

Відео: мама пораненого хлопчика розповіла про напад співмешканця на її дітей

Малюка спочатку госпіталізували в Криворізьку лікарню з ножовими пораненнями в шию і спину.

Зараз стало відомо, що у дворічного Михайлика стан критичний - дитину перевели в дитячу обласну клінічну лікарню в Дніпрі для надання додаткової спеціалізованої допомоги. Як пише у своєму блозі в Telegram Олег Єрмолинський, туди виїхали фахівці з Київської клінічної лікарні"Феофанія".

Сергій Федотов зі своїм маленьким пасинком Михайликом, якого пізніше мало не зарізав (фото: t.me/ermolinskiy_news)

Повідомляється, що внаслідок важких ушкоджень у хлопчика перестав функціонувати мозок, і життя дитини "висить на волосині".

"Мозок помер повністю... Медики не дають жодних прогнозів щодо стану і динаміки одужання хлопчика. Ситуація може змінюватися чи не кожну секунду", - йдеться в публікації.

Дворічний Михайлик після нападу вітчима вже в критичному стані (фото: t.me/ermolinskiy_news)