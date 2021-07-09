У ребенка, изрезанного отчимом под Днепром, умер мозг: что рассказал нелюдь в суде (видео)

Мужчине грозит наказание по ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и по ч. 3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает пожизненное заключение.

Сам задержанный признает, что нанес ребенку ножевые ранения, но не может объяснить свой поступок.

Так, в сети появилось видео из зала суда, с объяснениями мужчины.

По словам Федотова, в тот день в поселке Девладово он пришел к своей бывшей сожительнице, чтобы "поиграть с детьми". В определенный момент между ним и женщиной вспыхнула ссора.

Порезавший 2-летнего ребенка Сергей Федотов в зале суда (фото: скриншот с видео)

"Я ей говорю - "ты знаешь, у меня бывает подхрамывает психика, не доводи, пожалуйста". Но не получилось. Получился этот исходный случай... Я результат сам вижу перед глазами, но объяснить действия не могу..." - заявил фигурант дела.

Также нападавший заверил, что не думал о побеге, когда прятался от полиции на чердаке заброшенного дома: "Я сидел и не знал, что делать".

В то же время мужчина подчеркивает, что не хотел убить маленького Мишу, иначе сделать это ему бы ничего не помешало.

"Я не хотел его убить, если бы хотел - вставил бы нож глубже", - говорит Федотов.

Видео: задержанный Федотов в зале суда прокомментировал нанесение ножевых ран 2-летнему мальчику

Как рассказала журналистам мама пострадавшего малыша Марина, бывший сожитель угрожал убить ее обоих детей - сына и 7-летнюю дочку. Он связал их скотчем, размахивал ножом, а также спрашивал у детей, какую они выберут смерть - быструю или медленную.

Также женщина говорит, что ее дочка на коленях умоляла отчима не трогать их и отпустить. И вот мужчина заявил девочке, что дает ей "второй шанс", после чего учинил расправу над ее младшим братиком.

Видео: мама раненого мальчика рассказала о нападении сожителя на ее детей

Малыша сначала госпитализировали в криворожскую больницу с ножевыми ранениями в шею и спину.

Сейчас стало известно, что у двухлетнего Миши состояние критическое - ребенка перевели в детскую областную клиническую больницу в Днепре для оказания дополнительной специализированной помощи. Как пишет в своем блоге в Telegram Олег Ермолинский, туда выехали специалисты из киевской клинической больницы "Феофания".

Сергей Федотов со своим маленьким пасынком Мишей, которого позже чуть не зарезал (фото: t.me/ermolinskiy_news)

Сообщается, что вследствие тяжелых повреждений у мальчика перестал функционировать мозг, и жизнь ребенка "висит на волоске".

"Мозг умер полностью... Медики не дают никаких прогнозов относительно состояния и динамики выздоровления мальчика. Ситуация может меняться едва ли не каждую секунду", - говорится в публикации.

Двухлетний Миша после нападения отчима уже в критическом состоянии (фото: t.me/ermolinskiy_news)