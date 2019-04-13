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Різанина в поїзді Укрзалізниці переросла в скандал: що сталося (фото)

STYLERПодії    13.04.2019 - 15:05
Різанина в поїзді Укрзалізниці переросла в скандал: що сталося (фото)
Укрзалізниця потрапила у скандал через різанину в поїзді (колаж РБК-Україна)

Укрзалізниця оскандалилася через різанину в поїзді

Укрзалізниця потрапила у скандал через різанину в поїзді "Харків – Херсон". Бійка двох пасажирів плацкартного вагону поїзда сталася на ділянці між станціями Снігурівка та Березнегувате Миколаївської області. Через це поїзд затримався до приїзду "швидкої". Першу допомогу пораненим надали пасажири, а не працівники УЗ.

У відділі комунікації поліції розповіли подробиці інциденту. 31-річний житель Херсонської області розповів, що їхав з нетверезим кривдником на сусідніх полицях. А коли ліг відпочивати, відчув різку біль в області шиї. Схопившись зі свого місця, чоловік зрозумів, що його вдарив ножем сусід, який тут же наніс удари в руку і ногу. Відштовхнувши від себе нападника, чоловік схопив його руку, перехопив ніж і вдарив ним у груди супротивника.

Як повідомляє видання KHARKIV Today, начальник потяга "Харків — Херсон" Анатолій Жегет негайно пустив клич по вагонах про пошук медиків серед пасажирів. Відгукнулися дві людини, які надали першу допомогу учасникам поножовщини.

"У пасажира з раною шиї відкрилася сильна кровотеча. Медики зупинили її до прибуття "швидкої допомоги". Жінка, що надала допомогу, сказала, що, якби вчасно не зупинили кров, потерпілий міг загинути", — повідомив Анатолій Жегет.

 

Укрзалізниця потрапила у скандал через різанини в поїзді (фото: 2day.kh.ua)

Як стало відомо пізніше, нападник був раніше судимий. Причиною такої поведінки став корисливий умисел – чоловік хотів вкрасти телефон в сусіда, поки той спав. Смартфон ледь не коштував чоловіку життя. 52-річний нападник (як виявилося, мешканець Донецької області) свої дії пояснити не може, посилаючись на те, що в момент інциденту перебував у нетверезому стані. На станції Березнегувате обох поранених карета "швидкої допомоги" відвезла в лікарню. Обом постраждалим була надана медична допомога.

За даним фактом Снігурівським відділом поліції розпочато кримінальне провадження за статтею КК України "Замах на вбивство". Винуватцеві поножовщини загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, що раніше Укрзалізницю присоромили за стан поїздів.

Також ми писали, що начальниця поїзда "Ковель-Москва" виштовхнула пасажира з поїзда.

Раніше повідомлялося, що українці побавились безглуздою послугою, яку надає Укрзалізниця.

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