Українців розвеселила безглузда послуга, яку надає "Укрзалізниця" (фото)

Фото: поїзди (РБК-Україна)

Українці виявили несподівану послугу, яку може надати залізнична пасажирська компанія

У мережі поширилося фото правил користування потягами в Україні, в яких серед інших вказана безглузда й смішна послуга, яку "Укрзалізниця" може надавати безкоштовно. Відповідне фото було показано у виданні Фактів.

"Перегляд сучасних художніх мультиплікаційних фільмів за допомогою власних мобільних пристроїв", - значиться в графі "Безкоштовні послуги". У чому в даному випадку полягає робота компанії, адміністрація не пояснює.

Фото: fakty.ua

До речі, виявилося, що в перелік безкоштовних послуг, які може надати "Укрзалізниця" входить також можливість попросити плед, зробити оголошення по гучномовному зв'язку, викликати співробітника клінінгової компанії, а також підрозділи екстрених служб до найближчої станції, таких як поліція або швидка допомога. А ще можна безкоштовно викликати до вагону носильника, якому оплатити послугу можна буде вже за фактом транспортування багажу.

Нагадаємо, в поїзді "Інтерсіті", який прямував зі Львова до Києва пасажири влаштували бійку через безквиткових пасажирів.

Конфлікт спалахнув після того, як у вагон поїзда зайшла пара, чоловік і жінка. У них були відсутні квитки. Як вони пояснили, до Києва їм потрібно терміново потрапити, так як там має відбутися судове засідання, а в касі відсутні квитки.

Також ми писали про те, що в мережі скандал з-за умов в поїздах "Укрзалізниці".

Розгніваний пасажир "Укрзалізниці" розповів про жахливі умови поїздки в поїзді "Київ-Бердянськ" і "Бердянськ-Київ".

До речі, раніше ми писали про те, що українці висловилися про можливе скасування ж/д сполучення з РФ.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Топ-10 курйозних ДТП