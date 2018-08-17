Украинцы позабавились нелепой услугой, которую предоставляет "Укрзализныця" (фото)

Фото: поезда (РБК-Украина)

Украинцы обнаружили неожиданную услугу, которую может предоставить железнодорожная пассажирская компания

В сети распространилось фото правил пользования поездами в Украине, в которых среди прочих указана нелепая и смешная услуга, которую "Укрзализниця" может предоставлять бесплатно. Соответствующее фото было показано в издании Фактов.

"Просмотр современных художественных мультипликационных фильмов с помощью собственных мобильных устройств", - значится в графе "Бесплатные услуги". В чем в данном случае состоит работа компании, администрация не объясняет.

Фото: fakty.ua

К слову, оказалось, что в перечень бесплатных услуг, которые может предоставить "Укрзализниця" входит также возможность попросить плед, сделать объявление по громкой связи, вызвать сотрудника клининговой компании, а также подразделения экстренных служб до ближайшей станции, таких как полиция или скорая помощь. А еще можно бесплатно вызвать к вагону носильщика, которому оплатить услугу можно будет уже по факту транспортировки багажа.

Напомним, в поезде "Интерсити", который направлялся со Львова в Киев пассажиры устроили драку из-за безбилетных пассажиров.

Конфликт вспыхнул после того, как в вагон поезда зашла пара, мужчина и женщина. У них отсутствовали билеты. Как они объяснили, в Киев им нужно попасть срочно, так как там должно состояться судебное заседание, а в кассе отсутствуют билеты.

Также мы писали о том, что в сети скандал из-за условий в поездах "Укрзализныци".

Разгневанный пассажир "Укрзализныци" рассказал про ужасные условия поездки в поезде "Киев-Бердянск" и "Бердянск-Киев".

Кстати, ранее мы писали о том, что украинцы высказались о возможной отмене ж/д сообщения с РФ.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Топ-10 курьезных ДТП