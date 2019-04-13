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Резня в поезде Укрзализныци переросла в скандал: что случилось (фото)

STYLERПроисшествия    13.04.2019 - 15:05
Резня в поезде Укрзализныци переросла в скандал: что случилось (фото)
Укрзализныця попала в скандал из-за резни в поезде (коллаж РБК-Украина)

Укрзализныця оскандалилась из-за резни в поезде

Укрзализныця попала в скандал из-за резни в поезде "Харьков – Херсон". Драка двух пассажиров плацкартного вагона поезда произошла на участке между станциями Снигиревка и Березнеговатое в Николаевской области. Из-за этого поезд задержался до приезда "скорой". Первую помощь раненным предоставили пассажиры, а не работники УЗ.

В отделе коммуникации полиции рассказали детали инцидента. 31-летний житель Херсонской области рассказал, что ехал с нетрезвым обидчиком на соседних полках. А когда лег отдыхать, почувствовал резкую боль в области шеи. Вскочив со своего места, мужчина понял, что его ударил ножом сосед, который тут же нанес удары в руку и ногу. Оттолкнув от себя нападавшего, мужчина схватил его руку, перехватил нож и ударил им в грудь противника.

Как сообщает издание KHARKIV Today, начальник поезда "Харьков — Херсон" Анатолий Жегет немедленно пустил клич по вагонам о поиске медиков среди пассажиров. Отозвались два человека, которые оказали первую помощь участникам поножовщины.

"У пассажира с раной шеи открылось сильное кровотечение. Медики остановили его до прибытия "скорой помощи". Женщина, оказавшая помощь, сказала, что, если бы вовремя не остановили кровь, пострадавший мог погибнуть", — сообщил Анатолий Жегет.

 

Укрзализныця попала в скандал из-за резни в поезде (фото: 2day.kh.ua)

Как стало известно позже, нападавший был ранее судим. Причиной такого поведения стал корыстный умысел – мужчина хотел украсть телефон у соседа, пока тот спал. Смартфон едва не стоил мужчине жизни. 52-летний нападавший (как оказалось, житель Донецкой области) свои действия объяснить не может, ссылаясь на то, что в момент инцидента находился в нетрезвом состоянии. На станции Березнеговатое обоих раненых карета "скорой помощи" увезла в больницу. Обоим пострадавшим была предоставлена медицинская помощь.

По данному факту Снигиревским отделом полиции начато уголовное производство по статье УК Украины "Покушение на убийство". Виновнику поножовщины грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, что ранее Укрзализныцю пристыдили за состояние поездов.

Также мы писали, что начальница поезда "Ковель-Москва" вытолкнула пассажира из поезда.

Ранее сообщалось, что украинцы позабавились нелепой услугой, которую предоставляет Укрзализныця.

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