ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Результатів реанімація не дала": в Харкові на святкуванні Дня студента раптово померла дівчина

STYLERПодії    18.11.2018 - 15:12
"Результатів реанімація не дала": в Харкові на святкуванні Дня студента раптово померла дівчина
Фото: ресторан "Старгород" (TripAdvisor)

У студентки третього курсу зупинилося серце. Врятувати її не далося

В суботу, 17 листопада приблизно опівночі у ресторані "Старгород" раптово померла студентка третього курсу НЮУ їм. Ярослава Мудрого. У дівчини зупинилось серце. Інцидент стався під час святкування дня студента. Про це повідомили в паблицi "Харків 1654" Facebook.

В повідомленні джерела зазначено, що відразу ж викликали швидку допомогу і, що до приїзду медпрацівників дівчину намагалися врятувати небайдужі відвідувачі, проте їх спроби успіхом не увінчалися.

"Екіпаж швидкої допомоги приїхав дуже швидко, однак результатів реанімація не дала", — розповіли в соцмережі.

За наявними даними від правоохоронців, повідомлення про інцидент в закладі на вулиці Лермонтовській надійшло до Київського відділу поліції в суботу близько 23:00 від співробітників швидкої допомоги.

Попередньо повідомляється, що серце дівчини зупинилося через астматичний напад. Медики намагалися реанімувати студентку, але це не допомогло, і вона померла. Інформація внесена до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції. Зараз приймають рішення про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Обставини події розслідуються.

Нагадаємо, ми писали, що у Сумах у десяти підлітків одночасно діагностували небезпечне захворювання - менінгіт. Відомо, всі хворі діти зараз перебувають у дитячій клінічній лікарні.

А також про те, що у Харкові в першокласника виявили небезпечну інфекцію. В одній зі шкіл Слобідського району першокласник захворів небезпечною інфекцією після першого навчального дня. До вечора у хлопчика піднялася висока температура, а через кілька днів з'явився висип.

Відео: РБК-Україна

Новини України Харківсмертьстудентка
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся