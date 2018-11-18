"Результатів реанімація не дала": в Харкові на святкуванні Дня студента раптово померла дівчина

Фото: ресторан "Старгород" (TripAdvisor)

У студентки третього курсу зупинилося серце. Врятувати її не далося

В суботу, 17 листопада приблизно опівночі у ресторані "Старгород" раптово померла студентка третього курсу НЮУ їм. Ярослава Мудрого. У дівчини зупинилось серце. Інцидент стався під час святкування дня студента. Про це повідомили в паблицi "Харків 1654" Facebook.

В повідомленні джерела зазначено, що відразу ж викликали швидку допомогу і, що до приїзду медпрацівників дівчину намагалися врятувати небайдужі відвідувачі, проте їх спроби успіхом не увінчалися.

"Екіпаж швидкої допомоги приїхав дуже швидко, однак результатів реанімація не дала", — розповіли в соцмережі.

За наявними даними від правоохоронців, повідомлення про інцидент в закладі на вулиці Лермонтовській надійшло до Київського відділу поліції в суботу близько 23:00 від співробітників швидкої допомоги.

Попередньо повідомляється, що серце дівчини зупинилося через астматичний напад. Медики намагалися реанімувати студентку, але це не допомогло, і вона померла. Інформація внесена до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції. Зараз приймають рішення про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Обставини події розслідуються.

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Відео: РБК-Україна