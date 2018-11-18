"Результатов реанимация не дала": в Харькове на праздновании Дня студента внезапно умерла девушка

Фото: ресторан "Старгород" (TripAdvisor)

У студентки третьего курса остановилось сердце. Спасти ее не далось

В субботу, 17 ноября примерно в полночь в ресторане "Старгород" внезапно скончалась студентка третьего курса НЮУ им. Ярослава Мудрого. У девушки остановилось сердце. Инцидент произошел во время празднования дня студента. Об этом сообщили в паблике "Харьков 1654" в Facebook.

В сообщении источника отмечено, что сразу же вызвали скорую помощь и, что до приезда медработников девушку пытались спасти неравнодушные посетители, однако их попытки успехом не увенчались.

"Экипаж скорой помощи приехал очень быстро, однако результатов реанимация не дала", — рассказали в соцсети.

По имеющимся данным от правоохранителей, сообщение об инциденте в заведении на улице Лермонтовской поступило в Киевский отдел полиции в субботу около 23:00 от сотрудников скорой помощи.

Предварительно сообщается, что сердце девушки остановилось по причине астматического приступа. Медики пытались реанимировать студентку, но это не помогло, и она скончалась. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Сейчас принимают решение о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Обстоятельства произошедшего расследуются.

Напомним, мы писали, что в Сумах у десяти подростков одновременно диагностировали опасное заболевание - менингит. Известно, все заболевшие дети сейчас находятся в детской клинической больнице.

А также о том, что в Харькове у первоклассника обнаружили опасную инфекцию. В одной из школ Слободского района первоклассник заболел опасной инфекцией после первого учебного дня. К вечеру у мальчика поднялась высокая температура, а спустя пару дней появилась сыпь.

Видео: РБК-Украина