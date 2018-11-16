Батьки дівчаток, загиблих у таборі "Вікторія", подадуть в суд на "Битву екстрасенсів"

Колаж РБК-Україна

Ефір програми образив батьків дівчаток, чиї тіла згоріли при пожежі

Батьки дівчаток, загиблих під час пожежі в дитячому таборі "Вікторія" міста Одеса, мають намір подати в суд на передачу "Битва екстрасенсів" з-за випуску, який вийшов в 11 листопада.

Про це 15 листопада після засідання суду по справі директора табору заявила адвокат сімей загиблих Оксана Муравська, передає pushkinska.net.

Ефір програми був присвячений трагедії у вищевказаному таборі. На передачу звернулася мати загиблої Насті Кулініч, для того, щоб з'ясувати чому загинула її дочка. Але, за словами Муравскій, що сталася на передачу образило батьків загиблих.



"Я не дивилася "Битву екстрасенсів", але чула багато негативних відгуків про цей випуск. Робити шоу на цій трагедії - це злочин. Зараз ми думаємо, яким чином реагувати на цю передачу і швидше за все будемо подавати в суд. Це не входить ні в які етичні рамки. Рівень цинізму перевершив будь-які сподівання. Ця передача дуже зачепила батьків загиблих дітей", - прокоментувала адвокат постраждалих.

Нагадаємо, трагедія в дитячому таборі "Вікторія" сталася в ніч з 15 на 16 вересня 2017 року. В результаті загинули три дівчинки - Настя Кулинич, Сніжана Арпентий і Соня Мазур.





Підозра по справі про пожежу в "Вікторії" пред'явили директору табору Петросу Саркісяну, інспектору ДСНС, який проводив перевірки на території установи Леоніда Бондаря, колишнього начальника Київського райвідділу ДСНС Валерію Дяченко, екс-заммеру міста Зінаїда Цвірінько, підряднику, збудував згорілий корпус табору, Станіславу Чернишову і виховательці табору Наталії Янчик (Цокур), якої вже винесли вирок

Також ми писали, як живуть діти, які пережили страшну трагедію.

А також розповідали про те, що останки загиблих дітей у пожежі в таборі "Вікторія" протягом 10 місяців лежали на попелище.

Відео: РБК-Україна