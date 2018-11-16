Родители девочек, погибших в лагере "Виктория", подадут в суд на "Битву экстрасенсов"

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Эфир программы оскоробил родителей девочек, чьи тела сгорели при пожаре

Родители девочек, погибших во время пожара в детском лагере "Виктория" города Одесса, намерены подать в суд на передачу "Битва экстрасенсов" из-за выпуска, который вышел в 11 ноября.

Об этом 15 ноября после заседания суда по делу директора лагеря заявила адвокат семей погибших Оксана Муравская, передает pushkinska.net.

Эфир программы был посвящен трагедии в вышеуказанном лагере. На передачу обратилась мать погибшей Насти Кулинич, для того, чтобы выяснить почему погибла ее дочь. Но, по словам Муравской, произошедшее на передаче оскорбило родителей погибших.



"Я не смотрела "Битву экстрасенсов", но слышала множество негативных отзывов об этом выпуске. Делать шоу на этой трагедии - это преступление. Сейчас мы думаем, каким образом реагировать на эту передачу и скорее всего будем подавать в суд. Это не входит ни в какие этические рамки. Уровень цинизма превзошел любые ожидания. Эта передача очень задела родителей, погибших детей", - прокомментировала адвокат пострадавших.

Напомним, трагедия в детском лагере "Виктория" произошла в ночь с 15 на 16 сентября 2017 года. В результате погибли три девочки - Настя Кулинич, Снежана Арпентий и Соня Мазур.





Подозрение по делу о пожаре в "Виктории" предъявили директору лагеря Петросу Саркисяну, инспектору ГСЧС, который проводил проверки на территории учреждения Леониду Бондарю, бывшему начальнику Киевского райотдела ГСЧС Валерию Дьяченко, экс-заммэру города Зинаиде Цвиринько, подрядчику, построившему сгоревший корпус лагеря, Станиславу Чернышову и воспитательнице лагеря Наталье Янчик (Цокур), которой уже вынесли приговор.

Также мы писали, как живут дети, которые пережили страшную трагедию.

А также рассказывали о том, что останки погибших детей в пожаре в лагере "Виктория" на протяжении 10 месяцев лежали на пепелище.

Видео: РБК-Украина