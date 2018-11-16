ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Родители девочек, погибших в лагере "Виктория", подадут в суд на "Битву экстрасенсов"

STYLERПроисшествия    16.11.2018 - 07:34
Родители девочек, погибших в лагере "Виктория", подадут в суд на "Битву экстрасенсов"
Коллаж РБК-Украина

Эфир программы оскоробил родителей девочек, чьи тела сгорели при пожаре

Родители девочек, погибших во время пожара в детском лагере "Виктория" города Одесса, намерены подать в суд на передачу "Битва экстрасенсов" из-за выпуска, который вышел в 11 ноября.

Об этом 15 ноября после заседания суда по делу директора лагеря заявила адвокат семей погибших Оксана Муравская, передает pushkinska.net

Эфир программы был посвящен трагедии в вышеуказанном лагере. На передачу обратилась мать погибшей Насти Кулинич, для того, чтобы выяснить почему погибла ее дочь. Но, по словам Муравской, произошедшее на передаче оскорбило родителей погибших. 

"Я не смотрела "Битву экстрасенсов", но слышала множество негативных отзывов об этом выпуске. Делать шоу на этой трагедии - это преступление. Сейчас мы думаем, каким образом реагировать на эту передачу и скорее всего будем подавать в суд. Это не входит ни в какие этические рамки. Уровень цинизма превзошел любые ожидания. Эта передача очень задела родителей, погибших детей", - прокомментировала адвокат пострадавших.

Напомним, трагедия в детском лагере "Виктория" произошла в ночь с 15 на 16 сентября 2017 года. В результате погибли три девочки - Настя Кулинич, Снежана Арпентий и Соня Мазур. 



Подозрение по делу о пожаре в "Виктории" предъявили директору лагеря Петросу Саркисяну, инспектору ГСЧС, который проводил проверки на территории учреждения Леониду Бондарю, бывшему начальнику Киевского райотдела ГСЧС Валерию Дьяченко, экс-заммэру города Зинаиде Цвиринько, подрядчику, построившему сгоревший корпус лагеря, Станиславу Чернышову и воспитательнице лагеря Наталье Янчик (Цокур), которой уже вынесли приговор.

Также мы писали, как живут дети, которые пережили страшную трагедию.

А также рассказывали о том, что останки погибших детей в пожаре в лагере "Виктория" на протяжении 10 месяцев лежали на пепелище.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины пожаррасследованиесмертьскандаллагерьбитва экстрасенсов
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь