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Пожар в лагере "Виктория": как живут дети, которые пережили страшную трагедию

STYLERЖизнь    07.11.2018 - 21:20
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Дети вынуждены до сих пор общаться с психотерапевтами

Матери детей, который находились во время пожара в одесском лагере "Виктория" рассказали, что дети до сих пор вскакивают по ночам и ищут воду. Об этом они сообщили во время заседания суда, пишет "Укринформ".

В Киевском районном суде города Одессы прошло заседание, на котором выступили очевидцы и пострадавшие страшного пожара в детском лагере "Виктория", который произошел 15 сентября 2017 года.

На заседание суда прибыли матери двух девочек – Марии Нуржановой и Елены Заболотной, а также дала показания пострадавшая Катя Гарижук.

Свидетели рассказали, что в санузле пятого корпуса вода "била током", а также отметили, что во время заселения в лагерь, никто из работников не проводил инструктаж по технике безопасности.

"В ту ночь, когда загорелся наш корпус, меня и соседок по комнате разбудил работник лагеря Виталий Витальевич, и все мы сразу выбежали из комнаты. На дворе сначала было меньше десяти человек, а потом начали выбегать с другой стороны корпуса девушки. Они нам рассказали, вышедшие сами - их никто не будил ", - рассказала Катя Гариджук.

Мамы девочек сообщили, что через 14 месяцев после трагедии, дети, которые пережили пожар, страдают бессонницей и вынуждены проходить курс лечения у психотерапевтов. Они до сих пор вскакивают по ночам и начинаю искать воду, чтобы тушить пожар.

Напомним, ранее мы писали о том, что на месте пожара в лагере "Виктория" обнаружено новое доказательство.

А также рассказывали о том, что останки погибших детей в пожаре в лагере "Виктория" на протяжении 10 месяцев лежали на пепелище.

Видео: РБК-Украина

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