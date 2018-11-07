На Волыни родители запретили учить своих детей в затопленных классах

Фото: Коллаж РБК-Украина

Директор школы говорит, что литься с потолка вода начала еще в августе

В школе №2 в поселке Маневичи, что находится в Волынской области Украины, родители запретили учить своих детей в затопленных классах. Об этом информируется в сюжете UA: Волынь.

После дождей, которые прошли неделю назад, учебное заведение залило - 5 классов, актовый и спортивный залы. Директор школы Андрей Деркач говорит, что литься с потолка вода начала еще в августе.

Скриншот видео: (facebook.com/uavolyn)

"Последствия потопа видны в 5 классах. Плюс актовый и спортзал. Переселили весь четвёртый этаж, поскольку там активно ведем проветривание и подсушивание. Насколько это возможно. Потому что сейчас учатся и дети в школу пришли, классы с 4 этажа распределили по школе. Кроме того, 10 -11 классы пошли во вторую смену", - рассказал директор.

Скриншот видео: (facebook.com/uavolyn)

Мама школьницы Виктория Фещук утверждает, что дирекция школы переселила детей в другие классы по требованию родителей. "Вот сейчас нет дождя, а с потолка все равно капает. А нас будут уверять, что нет никаких проблем", - возмущается женщина.

"Я не отпустила своего ребенка. У меня она и так кашляла, поэтому когда наведут здесь порядок, только тогда отпущу ребенка в школу", - добавляет мама другой школьницы.

Видео: (facebook.com/uavolyn)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харькове продолжают травить школьницу, родители которой не сдали деньги на торт.

А также писали о том, что в Здолбунове учитель поставил школьника в угол за лозунг "Слава Украине!"

Кстати, эксперт рассказал, кто "выбивает" деньги из украинцев в школе.

Видео: РБК-Украина