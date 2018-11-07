На Волині батьки заборонили навчати своїх дітей у затоплених класах

Фото: Колаж РБК-Україна

Директор школи каже, що литися зі стелі вода почала ще у серпні

В школе №2 в селищі Маневичі, що знаходиться у Волинській області України, батьки заборонили навчати своїх дітей у затоплених класах. Про це інформується у сюжеті UA: Волинь.

Після дощів, які пройшли тиждень тому, навчальний заклад залило - 5 класів, актовий і спортивний зали. Директор школи Андрій Деркач каже, що литися зі стелі вода почала ще в серпні.

Скріншот відео: (facebook.com/uavolyn)

"Наслідки потопу видно в 5 класах. Плюс актовий і спортзал. Переселили весь четвертий поверх, оскільки там активно ведемо провітрювання і підсушування. Наскільки це можливо. Тому що зараз навчаються і діти в школу прийшли, класи з 4 поверху розподілили по школі. Крім того, 10 -11 класи пішли у другу зміну", - розповів директор.

Скріншот відео: (facebook.com/uavolyn)

Мама школярки Вікторія Фещук стверджує, що дирекція школи переселила дітей в інші класи через вимоги батьків. "Ось зараз немає дощу, а зі стелі все одно капає. А нас будуть запевняти, що немає ніяких проблем", - обурюється жінка.

"Я не відпустила свою дитину. У мене вона і так кашляла, тому коли наведуть тут порядок, тільки тоді відпущу дитину до школи", - додає мама іншої школярки.

Відео: (facebook.com/uavolyn)

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Відео: РБК-Україна