Скандал с буллингом в Харькове: ученицу продолжают травить в школе

Коллаж (РБК-Украина)

Ребенок получает сообщения с оскорблениями

Девочка из харьковской школы, которая пострадала от травли после скандальной истории со сбором денег на торт для учеников, получает сообщения с оскорблениями. Об этом сообщается в видео, опубликованном телеканалом ICTV.

Напомним, что девочке Диане из 6-Б не достался торт из-за того, что ее мать не сдала деньги на "нужды класса". По словам из сообщения, ребенка заставили присутствовать на "праздновании окончания первой четверти", при этом оставив без сладкого.

"Некоторые пишут, что ты брехло, что ты такая-сякая, что Наталья Викторовна (представитель родительского комитета) на больничном из-за тебя. Я хочу отстаивать свое место и не плакать, доказать, что я сильная", - рассказала ученица Диана.

Видео (YouTube/ICTV)

Отметим, что Наталью Тольяренко, которая организовала травлю ребенка, уволили.

Как ранее писал Styler, в Харькове девочку затравили из-за отказа сдать деньги на "сладкий" стол.

Также мы сообщали о том, что эксперт рассказал, кто "выбивает" деньги из украинцев в школе.

Кстати, украинка рассказала, как "выбила" деньги на ремонт садика и школы.