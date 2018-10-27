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"Это большая победа": украинка рассказал, как "выбила" деньги на ремонт садика и школы

STYLERЖизнь    27.10.2018 - 10:42
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Женщине удалось добиться ремонта в садике и школе

Украинке из родительского комитета удалось "выбить" из бюджета средства на ремонт в детском саду и школе. Об этом заявила Елена Сомова на странице "Родители SOS" в Facebook.

"Я член родительского комитета и я выбиваю средства из государства. Я нашла в Фейсбук депутатов Кривого Рога и написала им просьбу о помощи. Они пригласили меня на прием. Я составила обращение, собрала подписи родителей и поехала на прием. Просила для садика сменить окна в группе, в которую ходит моя младшая, а также отремонтировать класс (обои, линолеум и сопутствующие материалы) и новые парты в класс, где учится старшая дочь", - сказала она.

В то же время Сомова уточнила, что вчера ей позвонила начальник главного управления образования и сообщила радостную весть.

"Вчера мне позвонили и сказали, что все мои обращения у нее, и все мои просьбы удовлетворят. Все, что я просила, будет заложено в бюджет на 2019 год. Так что не нужно собирать с родителей ни на какие ремонты. Да, это очень долго, но возможно", – подчеркнула она.

&quot;Это большая победа&quot;: украинка рассказал, как &quot;выбила&quot; деньги на ремонт садика и школы

Скриншот поста (facebook.com/Родители SOS)

Кстати, в Хмельницкой области разразился скандал из-за учительницы, которая публично унижала детей, а также била их на уроках. Об этом сообщила Галина Мархаюк.

Ранее сообщалось, что в родительском комитете школы заявили о том, что никто из одноклассников ученицы харьковской школы №151 Дианы Андроновой не злорадствовал и не издевался над девочкой, которой не достался торт во время праздника. 

Также мы писали, что учительницу лишили классного руководства, а директору школы объявили выговор.

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