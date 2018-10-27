"Це велика перемога": українка розповів, як "вибила" гроші на ремонт садочка і школи

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жінці вдалося домогтися ремонту в садку і школі

Українці з батьківського комітету вдалося "вибити" з бюджету кошти на ремонт у дитячому садку та школі. Про це заявила Олена Сомова на сторінці "Батьки SOS" Facebook.

"Я член батьківського комітету і я вибиваю кошти з держави. Я знайшла в Фейсбук депутатів Кривого Рогу і написала їм прохання про допомогу. Вони запросили мене на прийом. Я склала звернення, зібрала підписи батьків і поїхала на прийом. Просила для садочка змінити вікна в групі, в яку ходить моя молодша, а також відремонтувати клас (шпалери, лінолеум і супутні матеріали) і нові парти в клас, де навчається старша дочка", - сказала вона.

У той же час Сомова уточнила, що вчора їй зателефонувала начальник головного управління освіти і повідомила радісну звістку.

"Вчора мені подзвонили і сказали, що всі мої звернення у неї, і всі мої прохання задовольнять. Все, що я просила, буде закладено в бюджет на 2019 рік. Так що не потрібно збирати з батьків на ремонти. Так, це дуже довго, але можливо", – підкреслила вона.

Скріншот поста (facebook.com/Родители SOS)

До речі, у Хмельницькій області вибухнув скандал через вчительку, яка публічно принижувала дітей, а також била їх на уроках. Про це повідомила Галина Мархаюк.

Раніше повідомлялося, що в батьківському комітеті школи заявили про те, що ніхто з однокласників учениці харківської школи №151 Діани Андронової не зловтішався і не знущався над дівчинкою, якої не дістався торт під час свята.

Також ми писали, що вчительку позбавили класного керівництва, а директору школи оголосили догану.