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Скандал з булінгом в Харкові: ученицю продовжують цькувати в школі

STYLERЖиття    28.10.2018 - 18:15
Колаж (РБК-Україна)
Колаж (РБК-Україна)

Дитина отримує повідомлення з образами

Дівчинка з харківської школи, яка постраждала від цькування після скандальної історії зі збором грошей на торт для учнів, отримує повідомлення з образами. Про це повідомляється на відео, опублікованому телеканалом ICTV.

Нагадаємо, що дівчинці Діані з 6-Б не дістався торт через те, що її мати не здала гроші на "потреби класу". За словами з повідомлення, дитину змусили бути присутньою на святкуванні закінчення першої чверті", при цьому залишивши без солодкого.

"Деякі пишуть, що ти брехло, що ти така-сяка, що Наталія Вікторівна (представник батьківського комітету) на лікарняному через тебе. Я хочу відстоювати своє місце і не плакати, довести, що я сильна", - розповіла учениця Діана.

Відео (YouTube/ICTV)

Зазначимо, що Наталю Тольяренко, яка організувала цькування дитини, звільнили.

Як раніше писав Styler, в Харкові дівчинку зацькували через відмову здати гроші на "солодкий" стіл.

Також ми повідомляли про те, що експерт рассказал хто "вибиває" гроші з українців в школі.

До речі, українка розповіла, як "вибила" гроші на ремонт садочка і школи.

 

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