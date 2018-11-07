Пожежа в таборі "Вікторія": як живуть діти, які пережили страшну трагедію

Колаж РБК-Україна

Діти змушені досі спілкуватися з психотерапевтами

Матері дітей, що знаходилися під час пожежі в одеському таборі "Вікторія" розповіли, що діти досі підхоплюються ночами і шукають воду. Про це вони повідомили під час засідання суду, пише "Укрінформ".

У Київському районному суді міста Одеси відбулося засідання, на якому виступили очевидці та потерпілі страшної пожежі в дитячому таборі "Вікторія", яка сталася 15 вересня 2017 року.

На засідання суду прибули матері двох дівчаток – Марії Нуржанової і Олени Заболотної, а також дала свідчення постраждала Катя Гарижук.

Свідки розповіли, що в санвузлі п'ятого корпусу вода "била струмом", а також зазначили, що під час заселення в табір, ніхто з працівників не проводив інструктаж по техніці безпеки.

"В ту ніч, коли загорівся наш корпус, мене і сусідок по кімнаті розбудив працівник табору Віталій Віталійович, і всі ми одразу вибігли з кімнати. На подвір'ї спочатку було менше десяти чоловік, а потім почали вибігати з іншого боку корпусу дівчини. Вони нам розповіли, що вийшли самі - їх ніхто не будив ", - розповіла Катя Гариджук.

Мами дівчаток повідомили, що через 14 місяців після трагедії, діти, які пережили пожежу, страждають безсонням і змушені проходити курс лікування у психотерапевтів. Вони досі підхоплюються ночами і починаю шукати воду, щоб гасити пожежу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на місці пожежі в таборі "Вікторія" виявлено новий доказ.

А також розповідали про те, що останки загиблих дітей у пожежі в таборі "Вікторія" протягом 10 місяців лежали на згарищі.

Відео: РБК-Україна