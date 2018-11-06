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В Росії у ветерана через борги онука відібрали двушку в Москві

STYLERПодії    06.11.2018 - 19:38
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

Старому розповіли, що в іншому випадку у правнука, та й у самого діда, будуть проблеми

У столиці Російської Федерації Москві у ветерана відібрали квартиру через борги його онука. Тепер 93-річний старий просить допомоги у перехожих на вулиці, повідомили в Telegram-каналі Mash.

Зазначається, що у двокімнатній квартирі в районі Гольяново Анатолій Костянтинович Доронін прожив разом з дружиною майже півстоліття. Кілька років тому до нього прийшов незнайомий чоловік і заявив, що двушку забирають за борги онука. Старому розповіли, що в іншому випадку у правнука, та й у самого діда, будуть проблеми. В результаті Анатолій Костянтинович підписав всі папери, і тепер житло вже йому з дружиною не належить.

Тепер у старій квартирі Дорониных - новий господар. Жінка вирішила старих не виганяти та сказала, що почекає, поки помруть.

Право власності на квартиру Анатолій Костянтинович пробував відстоювати в суді, але справу програв.

В Росії у ветерана через борги онука відібрали двушку в Москві

Анатолій Костянтинович Доронін (Фото: Mash)

До слова, його онук заявив, що жодних кредитів ніколи не брав, і судові слухання не відвідував.

Ветеран війни Доронін вже місяць ходить по вулицях з табличкою, грошей не просить. Просить просто допомогти, однак результатів поки немає.

Раніше повідомлялося, що ветеран антитерористичної операції на Донбасі Дмитро Гоцуцов розповів деталі скандалу з "чорними ріелторами", які промишляли в Києві.

Також ми писали про те, що в Запоріжжі правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка спеціалізувалася на незаконних операціях з нерухомим майном громадян.

Нагадаємо, у Києві зник пенсіонер Микола Ковтяга, у якого є квартира в центрі столиці - нещодавно житлом 88-річного чоловіка заволоділи аферисти.

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Відео: РБК-Україна

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