В России у ветерана из-за долгов внука отобрали двушку в Москве

Фото: коллаж РБК-Украина

Старику рассказывали, что в противном случае у правнука, да и у самого деда, будут проблемы

В столице Российской Федерации Москве у ветерана отобрали квартиру из-за долгов его внука. Теперь 93-летний старик просит помощи у прохожих на улице, сообщили в Telegram-канале Mash.

Отмечается, что в двухкомнатной квартире в районе Гольяново Анатолий Константинович Доронин прожил вместе с женой почти полвека. Несколько лет назад к нему пришел незнакомый мужчина и заявил, что двушку забирают за долги внука. Старику рассказывали, что в противном случае у правнука, да и у самого деда, будут проблемы. В итоге Анатолий Константинович подписал все бумаги, и теперь жилье уже ему с супругой не принадлежит.

Теперь в старой квартире Дорониных - новый хозяин. Женщина решила стариков не выгонять и сказала, что подождет, пока умрут.

Право собственности на квартиру Анатолий Константинович пробовал отстаивать в суде, но дело проиграл.

Анатолий Константинович Доронин (Фото: Mash)

Кстати, его внук заявил, что никаких кредитов никогда не брал, и судебные слушания не посещал.

Ветеран войны Доронин уже месяц ходит по улицам с табличкой, денег не просит. Просит просто помочь, однако результатов пока нет.

Ранее сообщалось, что ветеран антитеррористической операции на Донбассе Дмитрий Гоцуцов рассказал детали скандала с "черными риэлторами", которые промышляли в Киеве.

Также мы писали о том, что в Запорожье правоохранители разоблачили организованную преступную группировку, которая специализировалась на незаконных сделках с недвижимым имуществом граждан.

Напомним, в Киеве пропал пенсионер Николай Ковтяга, у которого есть квартира в центре столицы - недавно жильем 88-летнего мужчины завладели аферисты.

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Видео: РБК-Украина