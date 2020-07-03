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Росію засипало гігантським "коронавірусним" градом: відео руйнувань

STYLERПодії    03.07.2020 - 16:09
Росію засипало гігантським "коронавірусним" градом: відео руйнувань
У Росії випав "коронавірусний" град (колаж: РБК-Україна)

У Росії з неба падали великі "коронавірусні" градини

У Росії випав величезний "коронавірусний" град. Річ у тому, що шматки льоду, які наробили лиха в декількох районах Кузбасу (Кемеровська область) нагадували за формою вірус SARS-CoV-2 - круглі та з шипами.

В мережі на відео з'явилися наслідки руйнувань: потрощені дахи будинків і споруд, автомобілі, інше майно, втрачений урожай. Про це пише КП.

Така негода обрушилася на "вугільну столицю" РФ в четвер, 2 липня. Найбільше постраждали Тисульский і Маріїнський райони Кузбасу.

"Особливо сильним він виявився в селищі Комсомольський", - йдеться в описі до відео.

Розміри градин за вимірами очевидців досягали 5-7 сантиметрів.

У Росії випав "коронавірусний" град (відео: YouTube)

Зазначимо, що Росія з 668 тисячами хворих на 3 липня займає третє місце за кількістю хворих на коронавірус у світі. На першому - США, а на другому - Бразилія.

Раніше ми писали, що "коронавірусний" град у травні випав в різних країнах. Його встигли охрестити божественним посланням.

Також повідомлялося, що наслідки нічного паводку на Закарпатті показали на фото. Люди рятувалися через вікна.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Град
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