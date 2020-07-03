Росію засипало гігантським "коронавірусним" градом: відео руйнувань

У Росії з неба падали великі "коронавірусні" градини
У Росії випав величезний "коронавірусний" град. Річ у тому, що шматки льоду, які наробили лиха в декількох районах Кузбасу (Кемеровська область) нагадували за формою вірус SARS-CoV-2 - круглі та з шипами.
В мережі на відео з'явилися наслідки руйнувань: потрощені дахи будинків і споруд, автомобілі, інше майно, втрачений урожай. Про це пише КП.
Така негода обрушилася на "вугільну столицю" РФ в четвер, 2 липня. Найбільше постраждали Тисульский і Маріїнський райони Кузбасу.
"Особливо сильним він виявився в селищі Комсомольський", - йдеться в описі до відео.
Розміри градин за вимірами очевидців досягали 5-7 сантиметрів.
У Росії випав "коронавірусний" град (відео: YouTube)
Зазначимо, що Росія з 668 тисячами хворих на 3 липня займає третє місце за кількістю хворих на коронавірус у світі. На першому - США, а на другому - Бразилія.
Раніше ми писали, що "коронавірусний" град у травні випав в різних країнах. Його встигли охрестити божественним посланням.
Також повідомлялося, що наслідки нічного паводку на Закарпатті показали на фото. Люди рятувалися через вікна.
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Автор: Светлана Мащенко