"Коронавірусний" град в різних країнах назвали божественним посланням: з'явилося відео

Град у формі коронавірусу налякав жителів Китаю, Мексики і Саудівської Аравії

Незвичайний град у формі вірусу COVID-19 випав відразу в декількох країнах в різних точках земної кулі. Природне явище налякало жителів Мексики, Китаю і Саудівської Аравії, і деякі розцінили "дар небес" як тривожне знамення та стихійне лихо.

Градини з шипами, наче відростки коронавірусу під мікроскопом, люди зняли на фото і відео в період з 13 по 20 травня, після чого опублікували кадри в мережі.

Як зазначає The Mirror, зливовий дощ у вигляді коронавірусу привів жителів мексиканського муніципалітету Монтеморелосе в штаті Нуево-Леон у повний шок.

В інтернеті незвичайні крижинки тлумачать як божественне втручання і попередження Всевишнього про те, що потрібно дотримувати строгого карантину і не залишати свої домівки.

