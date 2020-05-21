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"Коронавірусний" град в різних країнах назвали божественним посланням: з'явилося відео

STYLERЖиття    21.05.2020 - 18:18
"Коронавірусний" град в різних країнах назвали божественним посланням: з'явилося відео
Град у формі коронавіруса випав в різних країнах (колаж РБК-Україна)

Град у формі коронавірусу налякав жителів Китаю, Мексики і Саудівської Аравії

Незвичайний град у формі вірусу COVID-19 випав відразу в декількох країнах в різних точках земної кулі. Природне явище налякало жителів Мексики, Китаю і Саудівської Аравії, і деякі розцінили "дар небес" як тривожне знамення та стихійне лихо.

Градини з шипами, наче відростки коронавірусу під мікроскопом, люди зняли на фото і відео в період з 13 по 20 травня, після чого опублікували кадри в мережі.

Як зазначає The Mirror, зливовий дощ у вигляді коронавірусу привів жителів мексиканського муніципалітету Монтеморелосе в штаті Нуево-Леон у повний шок.

В інтернеті незвичайні крижинки тлумачать як божественне втручання і попередження Всевишнього про те, що потрібно дотримувати строгого карантину і не залишати свої домівки.

Відео: "Коронавірусний" град випав у Саудівській Аравії

Водночас експерти з метеорології заспокоюють переляканих громадян, що град подібної форми насправді - досить поширене явище.

"Під час дуже сильних штормів, коли град вже досить великий і розбивається вщент, багато з них зливаються воєдино, розбиваючи один одного і розчавлюючи один одного, утворюючи крижані шипи", - пояснив метеоролог Хосе Мігель Вінас.

Така форма загостреного граду викликана вихровим льодом, що врізався в інші шматки вихрового льоду.

"Чи є це божественним посланням чи ні, ще належить з'ясувати. Але зі зростанням випадків COVID-19 в Мексиці, якщо він тримає людей в приміщенні, це працює", - зауважується в матеріалі.

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Град у формі коронавірусу налякав жителів Мексики, Китаю та Саудівської Аравії (Фото: соцмережі)

Раніше метеорологи розповіли, що в Україні літо 2020 буде не особливо теплим, а часом зі стихійними явищами, такими, як буревії та град.

Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України ГідрометцентрГрадКоронавірус
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