"Коронавирусный" град в разных странах назвали божественным посланием: появилось видео

Град в форме коронавируса напугал жителей Китая, Мексики и Саудовской Аравии

Необычный град в форме вируса COVID-19 выпал сразу в нескольких странах в разных точках земного шара. Природное явление напугало жителей Мексики, Китая и Саудовской Аравии, и некоторые расценили "дар небес" как тревожное знамение и стихийное бедствие.

Градины с шипами, словно отростки коронавируса под микроскопом, люди сняли на фото и видео в период с 13 по 20 мая, после чего опубликовали кадры в сети.

Как отмечает The Mirror, ливневый дождь в виде коронавируса привел жителей мексиканского муниципалитета Монтеморелосе в штате Нуэво-Леон в полный шок.

В интернете необычные льдинки истолковывают как божественное вмешательство и предупреждение Всевышнего о том, что нужно соблюдать строгий карантин и не покидать свои дома.

Hailstone in Saudi Arabia in the shape of Coronavirus. pic.twitter.com/6z1G9w57K7