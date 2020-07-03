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Россию засыпало гигантским "коронавирусным" градом: видео разрушений

STYLERПроисшествия    03.07.2020 - 16:09
Россию засыпало гигантским "коронавирусным" градом: видео разрушений
В России выпал "коронавирусный" град (коллаж: РБК-Украина)

В России с неба падали крупные "коронавирусные" градины

В России выпал огромный "коронавирусный" град. Дело в том, что куски льда, наделавшие беды в нескольких районах Кузбасса (Кемеровская область) напоминали по форме вирус SARS-CoV-2 - круглые и с шипами.

В сети на видео появились последствия разрушений: разбитые крыши домов и построек, автомобили, другое, имущество, потерянный урожай. Об этом пишет КП.

Такая непогода обрушилась на "угольную столицу" РФ в четверг, 2 июля. Более всего пострадали Тисульский и Мариинский районы Кузбасса.

"Особенно сильным он оказался в поселке Комсомольский", - говорится в описании к видео.

Размеры градин по замерам очевидцев достигали 5-7 сантиметров.

В России выпал "коронавирусный" град (видео: YouTube)

Отметим, что Россия с 668 тысячами заболевших на 3 июля занимает третье место по количеству заболевших коронавирусом в мире. На первом - США, на втором - Бразилия.

Ранее мы писали, что "коронавирусный" град в мае выпал в разных странах. Его успели окрестить божественным посланием.

Также сообщалось, что последствия ночного паводка на Закарпатье показали на фото. Люди спасались через окна.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины Град
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