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В Рівному 30 чоловіків влаштували бійку і стрілянину під школою: що відомо

STYLERПодії    18.04.2019 - 22:41
В Рівному 30 чоловіків влаштували бійку і стрілянину під школою: що відомо
Стрілянину і бійку під школою в Рівному влаштували 30 чоловіків (фото: РБК-Україна)

Поліція затримала частину хуліганів і вилучила зброю, бронежилети та балаклави

Масова бійка з стріляниною під школою в Рівному сталася увечері 17 квітня. Близько 30 чоловіків влаштували сутичку на вулиці Євгена Коновальця, повідомляє поліція області.

За інформацією правоохоронців, невідомі особи на чотирьох автомобілях з'ясовували відносини і здійснювали постріли зі спецпристроїв для відстрілу гумових куль.

З місця події поліція вилучила вісім гільз. Відомо, що до медичних закладів за допомогою через отримання тілесних ушкоджень поки ніхто не звертався.

Правоохоронці встановили три автомобілі та особи зловмисників: два автомобілі "Skoda Octavia" на іноземній реєстрації під керуванням 21-річних рівнян виявили в обласному центрі, а 42-річного водія "Lexus LX 570" - у Здолбунові. Ще одне авто знаходиться в розшуку.

Під час обшуку транспортних засобів слідчі та криміналісти виявили та вилучили газові балончики, бронежилети, балаклави, рушниці, патрони, ножі.

 

Стрілянину і бійку під школою в Рівному влаштували 30 чоловіків (фото: rv.npu.gov.ua)

Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, що стало відомо про стан здоров'я 5-річного хлопчика, якому вистрілили в око на Лісовому масиві в Києві.

До слова, нещодавно чоловік влаштував стрілянину по дітях з вікна багатоповерхівки в Дніпрі. Таким чином він вирішив розполохати хлопців, які галасливо гралися у дворі.

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