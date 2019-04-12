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Дитині вистрілили в око в Києві: стало відомо про стан хлопчика

STYLERЖиття    12.04.2019 - 18:24
Дитині вистрілили в око в Києві: стало відомо про стан хлопчика
У Києві дитині вистрілили в голову - нові подробиці (колаж РБК-Україна)

Дитина постраждала через конфлікт поблизу грального закладу

5-річній дитині вистрілили в голову на Лісовому масиві в Києві 1 лютого цього року. Тоді між двома молодими хлопцями і чоловіком старшого віку стався конфлікт в закладі з ігровими автоматами. Кореспонденту Styler з власних джерел вдалося дізнатися про стан здоров'я хлопчика.

Нагадаємо, чоловіки вийшли із зали з ігровими автоматами і продовжили з'ясування стосунків. Один з них дістав пневматичний пістолет і намагався вистрілити в ногу своєму опонентові, але куля зрекошетила і потрапила в дитину. В результаті стрілянини хлопчик отримав поранення в область ока.

За словами джерела, яке знає сім'ю, з хлопчиком все гаразд, око ціле. Куля пройшла по дотичній, зачепивши вилицю і надбрівну дугу. Над оком і під ним видно почервоніння. Шрам швидше за все залишиться, але не дуже великий. Хлопчик почуває себе добре, він веселий і життєрадісний.

Через кілька днів після події під час судового засідання стрілець Артур Дегтярьов розповів свою версію подій. Він щиро розкаюється і називає подію випадковістю.

У четвер, 11 квітня, Дегтярьова привезли на місце події, щоб провести слідчий експеримент і зафіксувати його свідчення на камеру. Артур виглядає знеможеним, він сильно схуд. На місці була присутня мама обвинуваченого, яка ледь стримувала сльози.

У Києві дитині вистрілили в голову - нові подробиці (відео: YouTube/ТСН)

При цьому заклад з гральними автоматами, через який і стався конфлікт, що призвів до поранення дитини, і далі успішно функціонує.

Нагадаємо, нещодавно чоловік влаштував стрілянину по дітях з вікна багатоповерхівки в Дніпрі. Таким чином він вирішив розполохати хлопців, які галасливо гралися у дворі. Одному з хлопчиків стрілець влучив у голову.

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