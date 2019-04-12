Ребенку выстрелили в глаз в Киеве: стало известно о состоянии мальчика

В Киеве ребенку выстрелили в голову - новые подробности (коллаж РБК-Украина)

Ребенок пострадал из-за конфликта около игорного заведения

5-летнему ребенку выстрелили в голову на Лесном массиве в Киеве 1 февраля этого года. Тогда между двумя молодыми парнями и мужчиной постарше произошел конфликт в заведении с игровыми автоматами. Кореспонденту Styler из собственных источников удалось узнать о состоянии здоровья мальчика.

Напомним, мужчины вышли из зала с игровыми автоматами и продолжили выяснение отношений. Один из них достал пневматический пистолет и пытался выстрелить в ногу своему оппоненту, но пуля срекошетила и попала в ребенка. В результате стрельбы мальчик получил ранение в область глаза.

По словам источника, который знает семью, с мальчиком все в порядке, глаз цел. Пуля прошла по касательной, зацепив скулу и надбровную дугу. Над глазом и под ним видно покраснение. Шрам скорее всего останется, но не очень большой. Ребенок чувствует себя хорошо, он веселый и жизнерадостный.

Через несколько дней после происшествия во время судебного заседания стрелявший Артур Дегтярев рассказал свою версию событий. Он искренне раскаивается и называет произошедшее случайностью.

В четверг, 11 апреля, Дегтярева привезли на место происшествия, чтобы провести следственный эксперимент и зафиксировать его показания на камеру. Артур выглядит изнеможденным, он сильно похудел. На месте присутствовала мама обвиняемого, которая едва сдерживала слезы.

В Киеве ребенку выстрелили в голову - новые подробности (видео: YouTube/ТСН)

При этом заведение с игровыми автоматами, из-за которого и произошел конфликт, приведший к ранению ребенка, и далее успешно функционирует.

Напомним, недавно мужчина устроил стрельбу по детям из окна многоэтажки в Днепре. Таким образом он решил распугать ребят, которые шумно играли во дворе. Одному из мальчиков стрелок попал в голову.