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Літак при зльоті розчавив людину: подробиці інциденту

STYLERПодії    21.11.2018 - 08:16

Відео: YouTube / Слідчий комітет РФ

В Російській Федерації в аеропорту "Шереметьєво" літак розчавив людину на злітній смузі. Інцидент стався ввечері 20 листопада, повідомляє Mash на Telegram-каналі.

Загиблим виявився уродженець Вірменії, який був депортований з Іспанії. Повідомляється, що чоловік влаштував на борту літака дебош - буянив і вдарив провідника.

Громадянин Вірменії прилетів з Мадрида до Москви, де у нього мала бути пересадка на рейс до Єревану, яка проходила через 51 гейт, найближчий до смуги. На злітну смугу чоловік втік з рейсу до Єревану і потрапив під лайнер, що прямував рейсом "Москва - Афіни".

В аеропорт приїхали слідчі.

Зазначається, що обривки одягу загиблого - пух з куртки, клаптики шнурків - розкидало по всій злітній смузі.

Раніше повідомлялося, що нещодавно відомий репер з Канади на ім'я Джон Мак-Мюррей розбився, впавши з крила літака під час зйомок кліпу на свою композицію.

Також ми писали про те, що в Мексиці в штаті Чіуауа літак смерть збив 2 дівчат, робили селфи на злітно-посадковій смузі.

Нагадаємо, 22 жовтня в Російській Федерації в Медыне Калузької області під час зйомок військового фільму танк переїхав одного з каскадерів.

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Відео: РБК-Україна

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