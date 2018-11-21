Самолет при взлете раздавил человека: подробности инцидента

Видео: YouTube / Следком РФ

В Российской Федерации в аэропорту "Шереметьево" самолет раздавил человека на взлетной полосе. Инцидент произошел вечером 20 ноября, сообщает Mash на Telegram-канале.

Погибшим оказался уроженец Армении, который был депортирован из Испании. Сообщается, что мужчина устроил на борту самолета дебош - буянил и ударил проводника.

Гражданин Армении прилетел из Мадрида в Москву, где у него должна была быть пересадка на рейс до Еревана, которая проходила через 51 гейт, ближайший к полосе. На взлетную полосу мужчина сбежал с рейса в Еревана и попал под лайнер, следовавший рейсом "Москва - Афины".

В аэропорт приехали следователи.

Отмечается, что обрывки одежды погибшего - пух из куртки, клочки шнурков - разбросало по всей взлетной полосе.

Ранее сообщалось, что недавно известный рэпер из Канады по имени Джон Мак-Мюррей разбился, упав с крыла самолета во время съемок клипа на свою композицию.

Также мы писали о том, что в Мексике в штате Чиуауа самолет насмерть сбил 2 девушек, делавших селфи на взлетно-посадочной полосе.

Напомним, 22 октября в Российской Федерации в Медыне Калужской области во время сьемок военного фильма танк переехал одного из каскадеров.

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Видео: РБК-Украина