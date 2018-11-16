Збив і викинув постраждалу на узбіччі: подробиці жахливої аварії у Дніпрі

Відео: (youtube.com/34 телеканал)

У Дніпрі водій легкового автомобіля привезеного з країни Європейського Союзу збив 30-річну жінку, після чого затягнув її в машину і вивіз на безлюдну вулицю. Перехожі допомогли знайти винуватця ДТП, передає 34 телеканал.

Аварія сталася на околиці міста, очевидцями дорожньо-транспортної пригоди стали десятки людей. За словами свідків, Lanos їхав на високій швидкості, водій не впорався з керуванням і збив жінку. Після ДТП постраждалу перехожі знайшли на узбіччі в двох кварталах від місця аварії і викликали "швидку". Незважаючи на численні травми і шоковий стан, потерпіла зателефонувала рідним. Після госпіталізації жінка розповіла, що винуватець аварії затягнув її в салон автомобіля і викинув на узбіччі.

В результаті аварії 30-річна мешканка Дніпра отримала черепно-мозкову травму, переломи зубів, кісток тазу і правового колінного суглоба. Катерині потрібно як мінімум місяць на лікування, після чого її чекає тривала реабілітація. Медики кажуть, що зараз стан потерпілої стабільний.

Постраждала / Кадр з відео YouTube 34 телеканал

Рідні постраждалої опублікували дані про аварії в соціальних мережах із закликом допомогти знайти власника "евробляхи", який намагався приховати докази ДТП. І це спрацювало: впізнали й затримали чоловіка. Автомобіль слідчі вилучили, а його водієві загрожує кримінальна відповідальність на строк до трьох років обмеження волі без права керування авто на той самий строк.

Нагадаємо, що у результаті ДТП під Маріуполем загинули дві людини.

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Відео: (video.rbc.ua)