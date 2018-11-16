ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Збив і викинув постраждалу на узбіччі: подробиці жахливої аварії у Дніпрі

STYLERПодії    16.11.2018 - 19:10

Відео: (youtube.com/34 телеканал)

У Дніпрі водій легкового автомобіля привезеного з країни Європейського Союзу збив 30-річну жінку, після чого затягнув її в машину і вивіз на безлюдну вулицю. Перехожі допомогли знайти винуватця ДТП, передає 34 телеканал.

Аварія сталася на околиці міста, очевидцями дорожньо-транспортної пригоди стали десятки людей. За словами свідків, Lanos їхав на високій швидкості, водій не впорався з керуванням і збив жінку. Після ДТП постраждалу перехожі знайшли на узбіччі в двох кварталах від місця аварії і викликали "швидку". Незважаючи на численні травми і шоковий стан, потерпіла зателефонувала рідним. Після госпіталізації жінка розповіла, що винуватець аварії затягнув її в салон автомобіля і викинув на узбіччі.

В результаті аварії 30-річна мешканка Дніпра отримала черепно-мозкову травму, переломи зубів, кісток тазу і правового колінного суглоба. Катерині потрібно як мінімум місяць на лікування, після чого її чекає тривала реабілітація. Медики кажуть, що зараз стан потерпілої стабільний.

Збив і викинув постраждалу на узбіччі: подробиці жахливої аварії у Дніпрі

Постраждала / Кадр з відео YouTube 34 телеканал

Рідні постраждалої опублікували дані про аварії в соціальних мережах із закликом допомогти знайти власника "евробляхи", який намагався приховати докази ДТП. І це спрацювало: впізнали й затримали чоловіка. Автомобіль слідчі вилучили, а його водієві загрожує кримінальна відповідальність на строк до трьох років обмеження волі без права керування авто на той самий строк.

Нагадаємо, що у результаті ДТП під Маріуполем загинули дві людини.

Раніше ми давали подробиці страшної ДТП зі спортсменами.

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України ФК ДніпроДТПаварияевробляхиДнипро
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся