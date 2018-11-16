Сбил и выбросил пострадавшую на обочине: подробности жуткой аварии в Днепре

Видео: (youtube.com/34 телеканал)

В Днепре водитель легкового автомобиля привезенного из страны Европейского Союза сбил 30-летнюю женщину, после чего затащил ее в машину и вывез на безлюдную улицу. Прохожие помогли найти виновника ДТП, передает 34 телеканал.

Авария произошла на окраине города, очевидцами дорожно-транспортного происшествия стали десятки людей. По словам свидетелей, Lanos ехал на высокой скорости, водитель не справился с управлением и сбил женщину. После ДТП пострадавшую прохожие нашли на обочине в двух кварталах от места аварии и вызвали "скорую". Несмотря на многочисленные травмы и шоковое состояние, пострадавшая позвонила родным. После госпитализации женщина рассказала, что виновник аварии затащил ее в салон автомобиля и выбросил на обочине.

В результате аварии 30-летняя жительница Днепра получила черепно-мозговую травму, переломы зубов, костей таза и правового коленного сустава. Екатерине потребуется как минимум месяц на лечение, после чего ее ждет длительная реабилитация. Медики говорят, что сейчас состояние пострадавшей стабильное.

Пострадавшая / Кадр из видео YouTube 34 телеканал

Родные пострадавшей опубликовали данные об аварии в социальных сетях с призывом помочь найти владельца "евробляхи", пытавшегося скрыть улики ДТП. И это сработало: мужчину опознали и задержали. Автомобиль следователи изъяли, а его водителю грозит уголовная ответственность на срок до трех лет ограничения свободы без права управления авто на тот же срок.

Напомним, что в результате ДТП под Мариуполем погибли два человека.

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Видео: (video.rbc.ua)