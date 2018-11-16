В Кременце тысячи людей вышли проститься с чемпионом мира по армрестлингу (фото, видео)

Видео: YouTube / te.20minut.ua

В Тернопольской области в городе Кременец состоялась церемония прощания с погибшим 14 ноября в ужасном ДТП под Ровно чемпионом мира по армрестлингу Андреем Пушкарем. Об этом сообщает "20 хвилин".

33-летний спортсмен попал в аварию по дороге во львовский аэропорт, откуда должен был отправиться на соревнования в Польше.

Сегодня, в день похорон Андрея, в Польше начались соревнования, участники чемпионата по армрестлингу пообещали посвятить его украинцу.

Прощание с Андреем Пушкарем (фото: te.20minut.ua)

Вместе с Андреем в автомобиле ехал другой спортсмен, 26-летний Олег Жох, а также 50-летний отец Олега, который сидел за рулем и также погиб.

Олег Жох получил в ДТП очень серьезные травмы, в настоящее время врачи борются за его жизнь. Действующий чемпион мира по армрестлингу на левую руку в весовой категории до 70 кг находится в нейрохирургии Ровенской городской центральной больницы.

Чемпион мира Андрей Пушкарь был почетным гражданином Кременца - своего родного города. Попрощаться с ним на улицы вышли тысячи людей.

Видео: YouTube / te.20minut.ua

У спортсмена остались жена и двухлетний ребенок.

Видео: YouTube / te.20minut.ua

Ранее сообщалось, что в память про украинского армрестлера Андрея Пушкаря организаторы турнира в Польше подготовили трогательное видео.

Также мы писали о том, что недавно один их участников команды "Дизель Шоу", актер Евгений Гашенко, который ранее попал в трагическое ДТП, снова попал в аварию в Киеве.

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Видео: РБК-Украина