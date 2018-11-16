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У Кременці тисячі людей вийшли попрощатися з чемпіоном світу з армрестлінгу (фото, відео)

STYLERПерсона    16.11.2018 - 17:20

Відео: YouTube / te.20minut.ua

У Тернопільській області в місті Кременці відбулася церемонія прощання з загиблим 14 листопада в жахливому ДТП під Рівне чемпіоном світу з армрестлінгу Андрій Пушкар. Про це повідомляє "20 хвилин".

33-річний спортсмен потрапив у аварію по дорозі до львівського аеропорту, звідки мав вирушити на змагання до Польщі.

Сьогодні, у день похорону Андрія, у Польщі почалися змагання, учасники чемпіонату з армрестлінгу пообіцяли присвятити його українцю.

 

Прощання з Андрієм Пушкарем (фото: te.20minut.ua)

Разом з Андрієм в автомобілі їхав інший спортсмен, 26-річний Олег Жох, а також 50-річний батько Олега, який сидів за кермом і також загинув.

Олег Жох отримав у ДТП дуже серйозні травми, в даний час лікарі борються за його життя. Чинний чемпіон світу з армрестлінгу на ліву руку у ваговій категорії до 70 кг перебуває в нейрохірургії Рівненської міської центральної лікарні.

Чемпіон світу Андрій Пушкар був почесним громадянином Кременця - свого рідного міста. Попрощатися з ним на вулиці вийшли тисячі людей.

Відео: YouTube / te.20minut.ua

У спортсмена залишилися дружина і дворічна дитина.

Відео: YouTube / te.20minut.ua

Раніше повідомлялося, що в пам'ять про українського армрестлера Андрія Пушкаря організатори турніру в Польщі підготували зворушливе відео.

Також ми писали про те, що нещодавно один з учасників команди "Дизель Шоу", актор Євген Гашенко, який раніше потрапив у трагічне ДТП, знову потрапив у аварію в Києві.

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Відео: РБК-Україна

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