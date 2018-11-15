Патриот, друг, чемпион: трогательное видео памяти погибшего Пушкаря

Видео: YouTube/ARMBETS TV

В память про украинского армрестлера Андрея Пушкаря, который погиб 14 ноября в ужасном ДТП в Ровенской области, организаторы турнира в Польше подготовили трогательное видео.

Авторы видео напомнили, каким хорошим другом, патриотом, тренером был Андрей, а также показали кадры, на которых любящий отец и муж показан со своей семьей.

"Величайший Чемпион навсегда!" - так звучит название видео.

Андрей Пушкарь с женой (фото: vk.com)

Отметим, что 33-летний Пушкарь вместе с еще одним чемпионом мира Олегом Жохом, за жизнь которого сейчас борются украинские медики, готовились к одному из самых престижных турниров мирового календаря "Вендетта", который состоится 17 ноября в польском городе Румия.

Ранее мы сообщали о том, что в смертельном ДТП под Ровно погибли сильнейший рукоборець Украины и мира Андрей Пушкарь и 50-летний отец армрестлера Олега Жоха. Сам Олег находился за рулем фургона. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Сейчас волонтеры открыли сбор средств для поддержки Жоха и семьи Пушкаря. Номера счетов Приватбанка:

5167985660401217 - Пушкарь Светлана (жена Андрея)

5167490028883727 - Жох Светлана (мама Олега)

Видео: РБК-Украина