Патріот, друг, чемпіон: зворушливе відео пам'яті загиблого Пушкара

Відео: YouTube/ARMBETS TV
У пам'ять про українського армрестлера Андрія Пушкара, який загинув 14 листопада у жахливій ДТП в Рівненській області, організатори турніру в Польщі підготували зворушливе відео.
Автори відео нагадали, яким хорошим другом, патріотом, тренером був Андрій, а також показали кадри, на яких люблячий батько і чоловік зображений зі своєю сім'єю.
"Найвидатніший Чемпіон назавжди!" - звучить назва відео.
Андрій Пушкар з дружиною (фото: vk.com)
Зауважимо, що 33-річний Пушкар разом зі ще одним чемпіоном світу Олегом Жохом, за життя якого зараз борються українські медики, готувалися до одного з найпрестижніших турнірів світового календаря "Вендета", який відбудеться 17 листопада в польському місті Румія.
Раніше ми повідомляли про те, що у смертельному ДТП під Рівне загинули найсильніший рукоборець України та світу Андрій Пушкар і 50-річний батько армрестлера Олега Жоха. Сам Олег перебував за кермом фургона. Він не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою.
Зараз волонтери відкрили збір коштів для підтримки Олега Жоха і родини Андрія Пушкара. Номери рахунків Приватбанка:
Відео: РБК-Україна