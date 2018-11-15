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Патріот, друг, чемпіон: зворушливе відео пам'яті загиблого Пушкара

STYLERЖиття    15.11.2018 - 16:21

Відео: YouTube/ARMBETS TV

У пам'ять про українського армрестлера Андрія Пушкара, який загинув 14 листопада у жахливій ДТП в Рівненській області, організатори турніру в Польщі підготували зворушливе відео.

Автори відео нагадали, яким хорошим другом, патріотом, тренером був Андрій, а також показали кадри, на яких люблячий батько і чоловік зображений зі своєю сім'єю.

"Найвидатніший Чемпіон назавжди!" - звучить назва відео.

Патріот, друг, чемпіон: зворушливе відео пам'яті загиблого Пушкара

Андрій Пушкар з дружиною (фото: vk.com)

Зауважимо, що 33-річний Пушкар разом зі ще одним чемпіоном світу Олегом Жохом, за життя якого зараз борються українські медики, готувалися до одного з найпрестижніших турнірів світового календаря "Вендета", який відбудеться 17 листопада в польському місті Румія. 

Раніше ми повідомляли про те, що у смертельному ДТП під Рівне загинули найсильніший рукоборець України та світу Андрій Пушкар і 50-річний батько армрестлера Олега Жоха. Сам Олег перебував за кермом фургона. Він не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою.

Зараз волонтери відкрили збір коштів для підтримки Олега Жоха і родини Андрія Пушкара. Номери рахунків Приватбанка:

  • 5167985660401217 - Пушкар Світлана (дружина Андрія)
  • 5167490028883727 - Жох Светлана (мама Олега)

Відео: РБК-Україна

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