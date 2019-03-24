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Школярка народила в туалеті та викинула дитину: деталі трагедії

STYLERПодії    24.03.2019 - 17:57
Школярка народила в туалеті та викинула дитину: деталі трагедії
Смерть новонародженого - школярка народила дитину в туалеті (ілюстративне фото: pixabay.com)

Мертвого новонародженого знайшла прибиральниця

Мертву дитину знайшли в туалеті дитячої лікарні в пакеті поруч зі сміттєвим відром у Ростовській області. 16-річна школярка народила її прямо у вбиральні, повідомляють росЗМІ.

Учениця старших класів з Волгодонська приховувала від всіх свою вагітність. Це нескладно було зробити, оскільки дівчинка страждала ожирінням - вона важила близько 100 кілограмів і приховувала живіт під мішкуватим одягом.

Незадовго до події дівчину госпіталізували з підозрою на проблеми з нирками. При вступі до медзакладу школярка не повідомила про вагітність.

Їй призначили огляд, але ще до його проведення дівчина народила. За її словами, пологи відбулися в туалеті - дитина впала в унітаз та не подавала ознак життя, тому дівчина сховала тіло в пакет і зав'язала шнурком.

Незабаром після пологів вона поскаржилася на кровотечу, а лікарі запідозрили недобре, коли помітили, що у дівчини "м'який живіт". Через кілька годин прибиральниця виявила в туалеті мертве немовля.

Школярка народила в туалеті та викинула дитину: деталі трагедії

Смерть новонародженого - школярка народила дитину в туалеті (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Як виявилося, батьком загиблого немовляти є 17-річний друг школярки. Родичі та знайомі дівчини зізналися, що навіть не підозрювали про її вагітність. При невеликому зрості і вазі близько 100 кілограмів школярка вміло приховувала свою вагітність.

За деякими даними, школярка проживає у благополучній сім'ї та на обліку в поліції ніколи не була.

Раніше ми повідомляли, що у Криму школярка померла на уроці в одній зі шкіл окупованого Красноперекопська. Причиною смерті дівчинки стало отруєння невідомим медичним препаратом.

Також ми писали про те, що матір, яка залишила трирічну дівчинку на тиждень без їжі і води, зробила це навмисно і не кається у скоєному. Мертву дитину виявила бабуся, яка прийшла привітати онуку з днем народження.

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