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Смертельна ДТП під Миколаєвом: перші фото і відео

STYLERПодії    17.12.2018 - 18:21

Відео: YouTube/ПН ТV digest

На Одеській трасі між селами Червоне та Нечаяне сталося смертельне ДТП за участю мікроавтобуса Volkswagen Transporter і навантаженої шротом вантажівки МАN. Як відомо, трагедія сталася 17 грудня приблизно о 14:30 на 82 км автодороги "Одеса - Мелітополь - Новоазовськ".

Смертельна ДТП під Миколаєвом: перші фото і відео

Смертельна ДТП під Миколаєвом (фото: mk.npu.gov.ua)

Як повідомили в поліції Миколаївської області, обидва автомобілі їхали в зустрічному напрямку. В результаті зіткнення 60-річний водій і пасажир мінівена загинули на місці події - щоб витягти їхні тіла, які були затиснуті конструкціями автомобіля, на місце були викликані співробітники ДСНС. 31-річний водій вантажівки не постраждав.

Смертельна ДТП під Миколаєвом: перші фото і відео

Смертельне ДТП під Миколаєвом (фото: mk.npu.gov.ua)

Як пише видання "Новости-N" з посиланням на очевидців, водій Volkswagen хотів здійснювати обгін недалеко від повороту на селище Березанка, але не розрахував і врізався в тягач, що рухався по зустрічній смузі.

 

Смертельна ДТП під Миколаєвом (фото: novosti-n.org)

Нагадаємо, що під Києвом біля села Чабани фура DAF протаранила шість автомобілів. В результаті дорожньо-транспортної пригоди було госпіталізовано три людини, в тому числі дитина.

Також ми писали про те, що в результаті зіткнення автобуса і легкового автомобіля у селищі Івано-Франково Львівської області загинули троє військовослужбовців Національної академії сухопутних військ.

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