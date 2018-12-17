Смертельное ДТП под Николаевом: первые фото и видео

Видео: YouTube/ПН ТV digest

На Одесской трассе между селами Красное и Нечаяное произошло смертельное ДТП при участии микроавтобуса Volkswagen Transporter и груженого шротом грузовика МАN. Как известно, происшествие случилось 17 декабря примерно в 14:30 на 82 км автодороги "Одесса - Мелитополь - Новоазовск".

Смертельное ДТП под Николаевом (фото: mk.npu.gov.ua)

Как сообщили в полиции Николаевской области, оба автомобиля ехали во встречном направлении. В результате столкновения 60-летний водитель и пассажир минивэна погибли на месте происшествия - чтобы извлечь их тела, которые были зажаты конструкциями автомобиля, на место были вызваны сотрудники ГСЧС. 31-летний водитель грузовика не пострадал.

Смертельное ДТП под Николаевом (фото: mk.npu.gov.ua)

Как пишет издание "Новости-N" со ссылкой на очевидцев, водитель Volkswagen хотел совершать обгон недалеко от поворота на поселок Березанка, но не рассчитал и врезался в двигавшийся по встречной полосе седельный тягач.

Смертельное ДТП под Николаевом (фото: novosti-n.org)

Напомним, что под Киевом возле села Чабаны фура DAF протаранила шесть автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия были госпитализированы три человека, в том числе ребенок.

Также мы писали о том, что в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в поселке Ивано-Франково Львовской области погибли трое военнослужащих Национальной академии сухопутных войск.