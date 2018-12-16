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Масштабное ДТП под Киевом: видео с места жуткой аварии

STYLERПроисшествия    16.12.2018 - 09:26

Видео: YouTube/informator.ua

Под Киевом возле села Чабаны фура DAF протаранила шесть автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия были госпитализированы три человека, в том числе ребенок.

Известно также, что в результате аварии были повреждены автомобили Opel Vectra, Renault Sandero, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Tuareg, автобус "Богдан" и Mercedes ML350, которые двигались по Одесской трассе со стороны Киева.

"Вследствие плохих погодных условий, на дороге в Киевской области произошла серьезная авария с участием маршрутки и нескольких автомобилей. Медики борются за жизнь ребенка", - рассказали очевидцы изданию dtp.kiev.ua.

Видео: YouTube/dtp.kiev.ua

Как сообщает издание, ребенок сейчас в реанимации.

Видео: YouTube/dtp.kiev.ua

Напомним, что водителей на "лысой" резине ждет новое наказание.

Ранее мы писали о том, что в Киевской области из-за снегопадов произошло более сотни ДТП.

Также сообщалось, что под Тернополем авто насмерть сбило мужчину, который снимал дорожно-транспортное происшествие.

Видео: РБК-Украина

Под Львовом произошло смертельное ДТП с участием автобуса В Киевской области произошло смертельное ДТП
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