Масштабна ДТП під Києвом: відео з місця жахливої аварії

Відео: YouTube/informator.ua

Під Києвом біля села Чабани фура DAF протаранила шість автомобілів. В результаті дорожньо-транспортної пригоди були госпіталізовані три людини, в тому числі дитина.

Відомо також, що в результаті аварії було пошкоджено автомобілі Opel Vectra, Renault Sandero, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Tuareg, автобус "Богдан" і Mercedes ML350, які рухалися по Одеській трасі зі сторони Києва.

"Внаслідок поганих погодних умов, на дорозі в Київській області сталася серйозна аварія за участю маршрутки і декількох автомобілів. Медики борються за життя дитини", - розповіли очевидці виданню dtp.kiev.ua.

Відео: YouTube/dtp.kiev.ua

Як повідомляє видання, дитина зараз в реанімації.

Відео: YouTube/dtp.kiev.ua

Нагадаємо, що водіїв на "лисій" гумі чекає нове покарання.

Раніше ми писали про те, що в Київській області через снігопади відбулося більше сотні ДТП.

Також повідомлялося, що під Тернополем авто на смерть збило чоловіка, який знімав дорожньо-транспортну пригоду.

Відео: РБК-Україна